Андрей Стрельцов Пермский лыжник стал чемпионом мира среди юниоров Савелий Коростелёв выступал в составе российского квартета в эстафете 4х5 км Поделиться Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелёв

Instagram

Прикамский лыжник Савелий Коростелёв стал чемпионом мира среди юниоров. Соревнования проходят в норвежской Люгне. Савелий выступал в составе российского квартета в эстафете 4х5 км.

За нашу команду выступали также Никита Родионов, Александр Ившин и Никита Денисов. Вслед за россиянами финишировали хозяева лыжни норвежцы и сборная США.

Кроме того, Савелий Коростелёв занял 2 место в масс-старте на 30 км свободным стилем.

Савелий — представитель лыжной династий. Он сын известных пермских спортсменов Натальи Коростелёвой (в девичестве — Мориловой) и племянник Николая Морилова.

Тренируется в СШОР «Старт» под руководством Сергея Морилова.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.