Андрей Стрельцов
Пермский лыжник стал чемпионом мира среди юниоров
Савелий Коростелёв выступал в составе российского квартета в эстафете 4х5 км
Прикамский лыжник Савелий Коростелёв стал чемпионом мира среди юниоров. Соревнования проходят в норвежской Люгне. Савелий выступал в составе российского квартета в эстафете 4х5 км.
За нашу команду выступали также Никита Родионов, Александр Ившин и Никита Денисов. Вслед за россиянами финишировали хозяева лыжни норвежцы и сборная США.
Кроме того, Савелий Коростелёв занял 2 место в масс-старте на 30 км свободным стилем.
Савелий — представитель лыжной династий. Он сын известных пермских спортсменов Натальи Коростелёвой (в девичестве — Мориловой) и племянник Николая Морилова.
Тренируется в СШОР «Старт» под руководством Сергея Морилова.
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