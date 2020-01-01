К 23 февраля Пермьстат рассказал о мужчинах, живущих в Прикамье В крае проживает 1 млн 185 тыс. мужского населения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермьстат

Ко Дню защитника Отечества Пермьстат поделился статистикой о мужском населении Прикамья.

По данным ведомства, в регионе проживает 1 млн 185 тыс. мужчин. Это 46% от всего населения края. При этом 74% мужского населения проживают в городах и 26% — в деревнях и посёлках.

В трудоспособном возрасте находятся 62% мужчин, 23% — младше, а 15% — пенсионеры. Средний возраст занятых в экономике мужчин составляет 40 лет.

Около трети мужчин работают руководителями, либо являются специалистами высшего и среднего уровня квалификации.

Не курят 55% мужчин , не употребляют алкоголь 26%, занимаются активным видом отдыха 44% мужского населения.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2021 году по расчётам Пермьстата составит 67 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.