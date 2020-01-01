За сутки COVID-19 диагностирован у жителей 39 территорий Прикамья В Перми коронавирус выявлен у 1 359 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки коронавирусная инфекция диагностирована у жителей 39 муниципалитетов Пермского края.

В Перми COVID-19 выявлен у 1 359 человек, на втором месте по числу заболевших Лысьвенский городской округ (336), замыкает тройку Чернушинский округ (302).

Более 200 заразившихся выявлено в Чайковском (229), в Кудымкарском (222) и в Соликамском округах (217).

В Краснокамском округе коронавирус выявлен у 193 человек, в Пермском районе — у 174, в Верещагинском — у 166, в Березниках — у 162, в Осинском округе — у 142.

Меньше всего заразившихся (по 1 случаю болезни) зарегистрировано в Горназоводском и Гремячинском округах.

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