«Сатурн-Р» распродал большую часть помещений в пермском ТЦ «Алмаз» Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ "Алмаз"

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Холдинг «Сатурн-Р» Александра Репина за два года продал большую часть помещений пермского торгового центра «Алмаз». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

На сегодняшний день девелоперу принадлежит только треть площадей здания, в основном это офисы. Они тоже готовы к продаже.

Девятиэтажный торговый центр «Алмаз» (площадь — 40,5 тыс. кв. м) был открыт в 2005 году на ул. Куйбышева. Застройщик и инвестор — холдинг «Сатурн-Р».

Сейчас в ТЦ «Алмаз» располагается более 240 организаций.

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