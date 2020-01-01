В Мотовилихинском районе Перми ожидаются перебои с водой
Без водоснабжения 24 февраля останутся два десятка многоквартирных домов
В Мотовилихинском районе Перми 24 февраля ожидаются перебои с холодным водоснабжением. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
Из-за ремонта на ул. Фрезеровщиков, 50 с 9-00 до 22-00 планируется отключение участка водовода диаметром 400 мм.
В связи с этим, без воды останутся жители домов по следующим адресам:
— ул.Уральская, 78, 80, 88, 88а, 88б, 90, 102, 104,
— ул. В.Фигнер, 2, 6, 13,
— ул. Советская, 1,
— ул. Крупской, 9,
— ул. Фрезеровщиков, 50,
— ул. Морская, 6,
— ул. Вагановых, 11а,
— ул. Металлургов, 9.
Кроме того, пониженное давление подачи воды может наблюдаться в домах микрорайона Рабочий поселок, а также в домах на Фрезеровщиков, 100, 104, ул. Горького, 27, Сибирская, 15, 17а, Советская, 3, 62, и Окулова, 75, 80.
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