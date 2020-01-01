Андрей Стрельцов «Молот» начал плей-офф с трудной победы В Нефтекамске пермские хоккеисты обыграли «Торос» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Молотобойцы» 22 февраля провели в Нефтекамске первую игру серии плей-офф ВХЛ. Пермяки победили 3:2.

Из-за занятости родной арены под матч баскетбольной сборной подопечным Альберта Логинова пришлось начинать на выезде. Вначале встречи пермская команд повела в счёте. Голы забили Илья Чефанов и Антон Малышев. В третьем периоде «Торос» сумел отыграться. Все решил гол Ильи Чефанова на 52 минуте.

Следующая встреча в этой серии состоится уже 23 февраля, а 25 февраля команды переместятся в Пермь. В следующий круг выйдет команда, которая первой одержит четыре победы.





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