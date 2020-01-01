Из-за пожара в здании на ул. Стахановской в Перми эвакуировались 100 человек Пострадавших нет Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Днём 22 февраля в административном здании на ул. Стахановской произошло задымление. Из офисов самостоятельно эвакуировались около 100 человек. Об этом сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия были направлены 13 единиц техники и 30 спасателей.

По данным ведомства, возгорание произошло в помещении тира (он располагался в подвале). Пострадавших в результате ЧП нет.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины пожара.

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