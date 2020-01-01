Верховный суд РФ отказал властям Пермского края в пересмотре решения по Товарному двору Дело продолжит рассматриваться в Арбитражном суде Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный двор

Константин Долгановский

Верховный суд РФ отказал министерству транспорта Пермского края, министерству по управлению имуществом Прикамья, а также региональному управлению автомобильных дорог и транспорта в передаче в коллегию по экономическим спорам жалоб на решение Арбитражного суда Уральского округа по спору о Товарном дворе. Об этом сообщает properm.ru.

Три ведомства пытались оспорить передачу иска прокуратуры о незаконности покупки у РЖД права аренды земельных участков и расположенных на них объектов на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Как сказано в определении Верховного суда, оснований для пересмотра принятых судебных актов не установлено.

Напомним, в 2018 году краевые власти выкупили у РЖД объекты недвижимости в районе железнодорожного вокзала Пермь II за 798 млн руб. На месте бывшего Товарного двора, принадлежавшего «Российским железным дорогам», власти хотят построить новую магистраль, соединяющую центр города с ул. Стахановской, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) и деловой квартал «Пермь-Сити».

Летом 2020 года краевая прокуратура потребовала признать сделку по покупке имущества недействительной, считая стоимость завышенной и полагая, что земельный участок, на котором планируется строительство ТПУ, можно было просто изъять. Тогда Арбитражный суд Пермского края в иске прокуратуре отказал. Позднее такое же постановление вынесла апелляционная инстанция.

Однако 26 октября 2021 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решения обеих инстанций. В итоге дело вернулось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Первое заседание состоялось 21 декабря 2021 года. 22 февраля проходит очередное заседание.

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