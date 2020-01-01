В 2021 году в Пермском крае было собрано 636,6 млрд руб. налогов Две трети средств были направлены в федеральный бюджет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году в Пермском крае было собрано 636,6 млрд руб. налогов, это на 277 млрд руб. больше, чем в 2020 году. Об этом говорится в исследовании ФинЭкспертизы.

При этом две трети средств — 424,2 млрд руб. — власти края перечислили в федеральный бюджет. В консолидированном бюджете региона осталось 212,4 млрд.

«Основные поступления в бюджет обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и НДФЛ. Однако из них регионам достается только налог на прибыль и подоходный налог. То есть в выигрыше оказываются субъекты, где бизнес генерирует большие прибыли и где много людей с высокими заработками, — комментирует президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — В данном случае мы говорим о крупных городских агломерациях, прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге. Меньше всего налогов оставляют себе сырьевые регионы».

Согласно опубликованным данным, в 20 из 85 регионов налоговые отчисления в федеральный бюджет в 2021 году превышали региональную часть.Так, Ханты-Мансийский автономный округ оставил себе лишь 8,5% от всех собранных на территории налогов, Ямало-Ненецкий автономный округ — 15,4%, Ненецкий автономный округ — 16,4%.

При этом ХМАО в 2021 году направил в федеральный бюджет 3,75 трлн руб., что в два раза превышает перечисленные Москвой 1,87 трлн руб. Третье место по налоговым отчислениям федеральному центру занял Ямал — 1,62 трлн руб.

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