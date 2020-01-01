Из-за ремонтных работ Гайва на сутки останется без воды
Ограничение водоснабжения произойдёт 25 февраля
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В пятницу, 25 февраля, микрорайон Гайва в Перми на целый день останется без водоснабжения. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».
Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке водовода диаметром 600 мм на ул. Янаульской, 30. Работы будут проводиться с 09:00 до 19:00.
Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.
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