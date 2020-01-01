Бывший прокурор Мотовилихи стал заместителем прокурора Самарской области И. о. прокурора Мотовилихинского района Перми назначен Сергей Зубарев Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Бендовский

Прокуратура Пермского края

Бывший прокурор Мотовилихинского района Перми Евгений Бендовский занял должность заместителя прокурора Самарской области. Как сообщает «Рифей», соответствующий приказ 8 февраля подписал Генеральный прокурор РФ.

Евгений Бендовский работает в органах прокуратуры с 2007 года. Сначала трудился в прокуратуре Лысьвы, затем в Пермском районе и Свердловском районе Перми. С 2015 до 2019 года был прокурором Карагайского района, а с 2019 года — прокурором Мотовилихинского района Перми.

Сейчас и. о. прокурора Мотовилихинского района стал Сергей Зубарев.

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