Власти Перми согласовали колерный паспорт здания в стиле модерн на ул. Советской Фасады дома планируется отремонтировать к 300-летию города Поделиться Поделиться Твитнуть

Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми в целях сохранения историко-архитектурной среды центра города и архитектурного облика ул. Сибирской согласован колерный паспорт здания по ул. Советской, 28а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Здание было построено в 1995 году по проекту архитектора Менделя Футлика в стиле модерн с применением в оформлении фасадов стилизованных зооморфных изображений пермского звериного стиля. Сейчас здесь располагается отделение прокуратуры Пермского края.

Цвет фасада и его элементы будут выполнены в необычных цветах — бежевая кукурузная мука, сигнальный серый, телегрей, красный октябрь, глубокий чёрный, махагон коричневый, лимонно-жёлтый. А на фасаде здания планируется разместить архитектурно-художественную подсветку.

Фасады данного здания планируется отремонтировать к 300-летию Перми.





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