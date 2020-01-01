Андрей Стрельцов Футболисты «Звезды» провели первый матч 2022 года Поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился вничью Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский футбольный клуб «Звезда» начал тренировочный сбор в городе Крымске. В понедельник был сыгран первый товарищеский матч. Спарринг-партнером стал клуб из Новороссийска «Черноморец».

Счет в первом тайме открыли южане, забив с пенальти. Александр Субботин сравнял цифры на табло после перерыва, так же забив с одиннадцатиметрового. Евгений Ситников через минуту вывел пермскую команду вперёд, но «моряки» все же сумели отыграться под занавес поединка. Ничья 2:2.

Следующим соперником «Звезды» по товарищескому матчу, скорее всего, будет ФК «СКА-Хабаровск».

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