Андрей Стрельцов
Футболисты «Звезды» провели первый матч 2022 года
Поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился вничью
Пермский футбольный клуб «Звезда» начал тренировочный сбор в городе Крымске. В понедельник был сыгран первый товарищеский матч. Спарринг-партнером стал клуб из Новороссийска «Черноморец».
Счет в первом тайме открыли южане, забив с пенальти. Александр Субботин сравнял цифры на табло после перерыва, так же забив с одиннадцатиметрового. Евгений Ситников через минуту вывел пермскую команду вперёд, но «моряки» все же сумели отыграться под занавес поединка. Ничья 2:2.
Следующим соперником «Звезды» по товарищескому матчу, скорее всего, будет ФК «СКА-Хабаровск».
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