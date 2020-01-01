За сутки новые случаи коронавируса подтверждены у пациентов в 37 муниципалитетах Прикамья Больше всего заболевших в Перми, Лысьве и Чусовом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки новые случаи коронавируса подтверждены в 37 муниципальных образованиях Пермского края.

Больше всего заболевших выявлено в Перми — 2 264 человек. На втором месте Лысьвенский городской округ — 566 инфицированных, на третьем — Чусовской округ — 309.

В Краснокамском округе заболели 278 человек, в Кунгурском муниципальном округе — 265.

В Пермском муниципальном районе выявлено 163 инфицированных, в Очерском городском округе 159, в Горнозаводском 151.

Меньше всего — по одному случаю заражения — диагностировано в 3 территориях: это Гремячинский и Красновишерский городские и Косинский муниципальный округа.





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