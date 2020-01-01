Мария Сыропятова Срок реализации проекта строительства логистического центра «Почты России» в Перми продлён до 2023 года Корректировка сроков связана с пандемией коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству логистического центра для нужд «Почты России» был продлён до 2023 года. В краевом минэке пояснили, что корректировки сроков были связаны с ограничительными мерами, которые действовали в связи с распространением COVID-19 в 2020 и 2021 годах.

«В настоящее время формируется техническое задание на дооснащение логистического центра», — пояснили ситуацию «Новому компаньону» в краевом минэке.

Напомним, что «Почта России» купила логистический центр «Навигатор» у ООО «НТС «Градиент». Его общая площадь — 18 тыс. кв. м. В конце 2019 года ему был присвоен статус приоритетного инвестпроекта. Проект реконструкции логистического центра оценивался в 1,5 млрд руб. Планировалось, что он будет завершён в 2020 году. Однако сроки его реализации неоднократно переносились.

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