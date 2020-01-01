Елена Синица В Перми объявили конкурсы на капремонт зданий четырёх школ Общая стоимость контрактов составляет более 690 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми объявили конкурсы на проведение капитального ремонта зданий четырёх школ: «СинТез», №93, 22 и 77. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Так, капремонт здания СОШ №93 (ул. Полины Осипенко, 46) оценивается в 114 млн 966 тыс. руб. Здание школы «СинТез» (ул. Адмирала Ушакова, 24) предлагают отремонтировать за 202 млн 834 тыс. руб.





Максимальная стоимость контрактов на капремонт школ №22 (ул. Сибирская, 80) и №77 (ул. Героев Хасана, 18) составляет 222 млн 606 тыс. и 151 млн 610 тыс. руб. соответственно.

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