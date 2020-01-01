Инновации в зимнем содержании дорог представили на Международном дорожном форуме Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Специалисты ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ», входит в бизнес-сообщество WTG) приняли участие в Петербургском международном дорожном форуме по инновационным технологиям и материалам в содержании, ремонте и обеспечения безопасности дорог и сооружений в зимний период. Организатором форума выступил Институт развития внешнеэкономических связей «Ирвен». Форум собрал ведущих экспертов и лидеров отрасли из России, Эстонии, Финляндии.

Соблюдение требований современных национальных стандартов содержания дорог, увеличение трафика автомобилей и обеспечение безопасности пешеходов — основные тенденции, которые в последнее время заставляют муниципалитеты пересматривать технологии содержания, внедряя новые и эффективные методы уборки. Ведь от эффективности проведения снегоуборочных работ зависит бесперебойное и безаварийное движение транспортных средств и пешеходов, а значит — комфорт и безопасность города в целом.

Представленные на форуме российские инновации и новейшие IT-решения как раз призваны совершить качественный скачок о вопросе зимнего содержания дорог. Устройство по очистке тротуаров от наледи «Ледокол», снегоплавильная система Snowless, современные технологии и материалы для выполнения работ по укладке дорожного покрытия зимой, современные мониторинговые системы — были в центре внимания экспертов отрасли.

Специалистов УЗПМ интересовали особенности зимнего содержания дорог и борьба со скользкостью в странах Балтии и Скандинавии. Предприятие в свое время поставляло флагманский продукт «Бионорд» для управляющих компаний Норвегии, а этой зимой направило партию противогололедных материалов в Эстонию. В этих странах на протяжении последнего десятилетия используют многокомпонентные реагенты, действующие по технологии смачивания.

На этой же технологии построено производство двухфазного реагента «Бионорд» Прикамского предприятия. Этот ПГМ сегодня используется в Перми, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Ижевске и других городах. Двухфазный реагент более эффективен, экологичен и экономичен по отношению к стандартным твердым реагентам. Смачиваемая фаза гораздо быстрее запускает процесс плавления снежно-ледового образования, а увлажненные гранулы точнее распределяются по поверхности дорожного покрытия, и встречные потоки воздуха от автомобилей не уносят их за пределы полотна.

Рудольф Пономарев, заместитель коммерческого директора ООО «УЗПМ»:

— Данный форум еще раз подтвердил, что наше предприятие следует мировым трендам в части производства экологичных и экономичных многокомпонентных реагентов. ГОСТы, которые сегодня приняты в России, отвечают мировым стандартам, в том числе и по требованиям, предъявляемым к антигололедным составам. В частности, современные ПГМ не должны пылить, вызывать аллергию, испаряться. Они должны быть полностью растворимы. Уровень допустимого воздействия реагентов на металл снижен вдвое, а для пешеходных зон введена дополнительная проверка по воздействию на обувь. Наше предприятие готово производить продукт по ГОСТу в объеме, способном удовлетворить российский рынок ПГМ: завод оснащен новейшим оборудованием, позволяющим производить, в принципе, любые составы для разных климатических условий и областей применения.

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