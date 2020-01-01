Дмитрий Махонин внёс законопроект о поправках к краевому бюджету Он предусматривает индексацию зарплаты бюджетников Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 21 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в краевое заксобрание законопроект о поправках к региональному бюджету на период 2022—2024 годов. Подробности этого законопроекта сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Документ, подготовленный краевым правительством, предполагает распределение остатков средств на счетах бюджета Пермского края на начало января 2022 года. Предусматривается, что данные средства в этом году и в ближайшие три года будут направлены на решение социально значимых задач.

Так, планируется нарастить расходы на индексации зарплат и пособий, дополнительно финансировать программу догазификации, теплоснабжение, развитие территорий, борьбу с COVID-19 и ряд других целей.

Законопроект предполагает направление дополнительно более 1,1 млрд руб. на индексацию заработных плат работникам бюджетной сферы. Это позволит её провести на полгода раньше: не с 1 октября 2022 года, как планировалось, а уже с 1 апреля.

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