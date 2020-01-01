Андрей Стрельцов «Кама» дважды уступила ЦСКА Пермский волейбольный клуб неудачно съездил в столичный регион Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Волейболисты «Камы» в двух встречах проиграли «армейцам» в матчах 3-го тура «Финала восьми» среди команд Высшей лиги А.

В первом поединке был зафиксирован счёт 3:2, во втором 3:0 в пользу хозяев площадки. После проведённых игр ЦСКА, до этого находившийся на последнем месте в турнирной таблице, опередил «Каму».

Следующий тур 26–27 февраля пермский клуб проведёт на своей площадке в СК им. Сухарева. Соперник — «Академия-Казань».

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