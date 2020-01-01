Курорт «Усть-Качка» сменил генерального директора На должность назначена Татьяна Грибачева Поделиться Поделиться Твитнуть

Курорт «Усть-Качка»

На курорте «Усть-Качка» сменился генеральный директор. Вместо Сергея Постникова, занимавшего пост с 2017 года, 16 февраля на должность назначена Татьяна Грибачева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Татьяна Грибачева возглавляла омское предприятие в сфере гостиничной деятельности «Дельта» с 2017 по 2020 год и руководила красноярским ООО в сфере ресторанов и услуг по доставке питания «Бета» с 2020 по 2022 год.

Компании принадлежат пермячке Татьяне Кашиной, которая числится учредителем 11 компаний в разных регионах РФ. Все они ведут деятельность в сфере гостиниц, ресторанов, аренды и управления недвижимостью.

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