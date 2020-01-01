Елена Синица В Пермском крае выявлено 34 «ковидных» территории Больше всего заболевших в Перми, Чайковском и Чернушке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвердилось 5 180 случаев заражения коронавирусом. Заболевание обнаружено в 34 территориях Прикамья.

Так, больше всего заражённых жителей в Перми - 2 588. На втором месте Чайковский, где заболело 358 человек, на третьем - Чернушинский городской округ с 255 заболевшими. Затем идёт Кунгурский муниципальный округ, в котором 233 инфицированных жителя. В Лысьвенском городском округе заболело 202 человека, в Краснокамском — 201.





В Пермском муниципальном районе заболевание подтвердилось у 165 человек, в Осинском городском округе— у 120 , в Верещагинском — 115, в Кизеле — 109, в Добрянском городском — 95, в Березовском — 93.





В Оханском городском округе инфицированы 72 жителя, в Соликамском — 63, в Березниках — 59, в Суксунском городском округе — 52, в Чусовском — 50, в Карагайском муниципальном — 44, в Бардымском — 42.





В Ординском муниципальном округе подтвердилось 38 случаев коронавируса, в Очёрском городском округе — 34, в Нытвенском городском и Еловском муниципальном округах — по 33, в Октябрьском городском округе — 27, в Сивинском муниципальном — 25, в Куединском — 21, в Александровском — 18, в ЗАТО Звёздный — 15, в Губахе — 10.





В Горнозаводском городском округе коронавирус подтвердился у четырёх пациентов, в Большесосновском и Кишертском муниципальных округах заболели по два жителя, в Красновишерском городском и Гайнском муниципальном по одному.





Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотренадзором официально подтверждено 282 858 случая новой коронавирусной инфекции.

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