Елена Синица В 2022 году под жилую застройку в Перми на торги выставят 10 участков Первые торги состоятся в апреле Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2022 году под жилую многоэтажную застройку в Перми выставят 10 земельных участков. Об этом сообщила начальник департамента земельных отношений Елена Гонцова порталу Properm.ru.

Поясняется, что ближайшие торги состоятся уже в апреле. В частности, для многоэтажной застройки выставят участки на ул. Милиционера Власова, Емельяна Ярославского, Свободы, Федосеева, Нейвинской, Фрезеровщиков, несколько участков в Орджоникидзевском районе.





Елена Гонцова также отметила, что власти рассчитывают на достаточно высокий спрос со стороны застройщиков.

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