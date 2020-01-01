Елена Синица Пермский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР Также могут организовать сбор вещей в специальных пунктах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своём личном профиле в Instagram.

«Не можем оставаться равнодушными в такой непростой момент. Готовы разместить в Прикамье жителей ДНР и ЛНР. Окажем людям всю необходимую поддержку», — написал Махонин.





Губернатор также добавил, что для тех, кто желает помочь эвакуируемым, организуют сбор вещей в специальных пунктах.





Ранее власти ДНР и ЛНР сообщили об эвакуации населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.