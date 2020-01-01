Елена Синица
Пермский край готов принять беженцев из ДНР и ЛНР
Также могут организовать сбор вещей в специальных пунктах
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Пермский край готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своём личном профиле в Instagram.
«Не можем оставаться равнодушными в такой непростой момент. Готовы разместить в Прикамье жителей ДНР и ЛНР. Окажем людям всю необходимую поддержку», — написал Махонин.
Губернатор также добавил, что для тех, кто желает помочь эвакуируемым, организуют сбор вещей в специальных пунктах.
Ранее власти ДНР и ЛНР сообщили об эвакуации населения в Россию из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.
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