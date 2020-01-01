Андрей Стрельцов Пермячка Мария Истомина стала девятой на Олимпиаде Она приняла участие в марафоне на 30 км с масс-старта свободным стилем Поделиться Поделиться Твитнуть

На Играх в Пекине состоялась гонка на 30 км с общего старта среди женщин лыжниц. В ней приняла участие спортсменка из Пермского края Мария Истомина. Она финишировала девятой, войдя в десятку лучших и уступив из российских лыжниц только Татьяне Сориной, занявшей пятое место.

Любопытно, что нынешний сезон складывался для пермской спортсменки неудачно. Её лучшим результатом было 24 место на одном из этапов Кубка мира. Но тренерский штаб своим решением включил Истомину в состав сборной на Игры в Пекине.





Сегодня пройдет торжественное закрытие Олимпиады.

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