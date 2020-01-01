Сергей Данилов Конкурс на замещение должности гендиректора ППЗ признан несостоявшимся Кандидаты не устроили комиссию по разным причинам Поделиться Поделиться Твитнуть

Минпромторг РФ не смог выбрать победителя конкурса на должность гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Конкурс, проводившийся вчера, 18 февраля, признан несостоявшимся, сообщает «Коммерсант-Прикамье»

Как сообщает издание, один из кандидатов — исполнительный директор АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» Николай Лахаузов не прошел тестирование. Второй участник, экс-директор ФКП с января по сентябрь 2014 года, Николай Тарасов, прошёл тестирование и представил комиссии программу развития предприятия, но она жюри не устроила.

Действующий директор ППЗ Олег Миргородский сейчас находится в одном из СИЗО Новосибирска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.