Сергей Данилов С понедельника изменится расписание двух пермских трамваев и одного автобуса Изменения вводятся с целью выравнивания интервалов движения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 21 февраля, на трамвайных маршрутах №6 «Разгуляй — ОАО «Велта»» и №7 «станция Пермь — 2 — ОАО «Вагоноремонтный завод» будет скорректировано расписание. Об этом сообщают в МКУ «Гортранс».

По просьбам пассажиров с 28 февраля на автобусном маршруте № 57 (мкр. Крохалева — НПО «Биомед») перенесено время отправления от остановки «мкр. Крохалева» с 7:08 на 7:04.

Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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