Сергей Данилов Прокуратура возбудила дело о травле тремя студентами однокурсника Штраф за буллинг составляет от 5 до 10 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Троих студентов одного из пермских колледжей осудят за буллинг в отношении однокурсника. Подробности возбуждённого административного дела сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выяснилось, что трое 19-летних молодых людей в течении нескольких месяцев 2021-2022 годов в созданном групповом чате в одной из соцсетей, «в неприличной форме публично размещали комментарии и высказывания с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности», унижающие честь и достоинство их однокурсника, отмечают в ведомстве.

По итогам проверки прокурором Свердловского района Перми в отношении молодых людей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).

Административные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

Студентам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

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