За сутки коронавирус выявлен у жителей 21 территории края В лидерах: Пермь, Чайковский и Пермский район Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у жителей 21 территории Прикамья. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

Диагностированные за сутки 5 тыс. 258 случаев коронавируса рапределились следующим образом. Так, в Перми положительные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 2 тыс. 692 пациента. На втором месте — Чайковский, где за сутки зафиксировано 1 тыс. 464 фактов инфицирования.

В Пермском муниципальном районе к числу заболевших добавился 331 житель, в Кунгурском муниципальном округе — 220 человек, в Осинском городском округе — 160, в Суксунском — 78, в Добрянском — 70, в Октябрьском городском и Кишертском муниципальном округах — по 67.

Еще 37 жителей инфицированы в Березовском муниципальном округе, 24 — в Губахе, 19 — в Кизеле, 12 — в Чусовском городском округе, шесть — в ЗАТО Звездный, три — в Александровском муниципальном округе, по два — в Лысьвенском и Гремячинском городских округах.

По одному новому случаю болезни подтверждено в четырёх территориях: это Верещагинский и Оханский городские и Сивинский и Еловский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае за период диагностики Роспотребнадзор сообщил о 272 тыс. 480 случаях заболевания.

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