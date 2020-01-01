Мария Сыропятова Пермяки получат на 23 февраля носки, трусы и дезодоранты Для подарков маленьким защитникам выбирают игрушки и сборные модели Поделиться Поделиться Твитнуть

Самым распространенным подарком к 23 февраля в Пермском крае станут мужские носки. В Wildberries подсчитали, что с 1 по 15 февраля 2022 года число таких заказов в штуках увеличилось на 155% по сравнению с первой половиной января 2022 года.

На втором месте по популярности мужские трусы (+111%), затем идут дезодоранты (+54%), ремни (+237%), кошельки (+116%), электрические бритвы (+199%), машинки для стрижки волос (+99%), галстуки (+77%) и армейские сухпайки (+703%), бритвенные наборы (+289%), одеколоны (+152%) и мужская туалетная вода (+400%).

Для своих маленьких защитников родители приобретают игрушечное оружие (+57%), машинки (+145%), самолеты и вертолеты (+300%), а также различные сборные модели (+216%), самыми популярными из которых стали прототипы различных автомобилей и мотоциклов.

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