На Красавинском мосту ограничили скорость движения Ограничение скорости вводится до начала капитального ремонта Поделиться Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

domofoto.ru

С 17 февраля на Красавинском мосту введено ограничение скорости движения до 60 км/ч. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Пермскому краю.

Мера принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к Перми.

Ограничение скорости вводится до начала капитального ремонта, запланированного на конец 2022 года.

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными и осторожными при движении по мосту.

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