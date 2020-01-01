Андрей Стрельцов ХК «Молот» перенёс матчи плей-офф из-за поединка баскетбольной сборной России Пермская команда начнёт игры на вылет на выезде Поделиться Поделиться Твитнуть

ВХЛ

Хоккеисты «Молота» заняли по итогам регулярного чемпионата ВХЛ восьмое место и готовятся сыграть с нефтекамским «Торосом». Согласно регламенту, пермская команда должна была начать эту серию игр в Перми, но в результате вынуждена отправиться в Нефтекамск.

«В связи с подготовкой и проведением в УДС «Молот» матча квалификации к Кубку мира по баскетболу между сборными России и Нидерландов, который состоится 24 февраля, «Молот» вынужден провести первые матчи плей-офф, запланированные на 22 и 23 февраля, на площадке соперника», — сообщает пресс-служба клуба.

Ответные матчи 26 и 27 февраля будут проведены в Перми на арене УДС «Молот».

Пятый и седьмой матчи серии, в случае необходимости, пройдут в Перми 2 и 8 марта.

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