Мария Сыропятова У Центрального рынка Перми на следующей неделе демонтируют два киоска Оба объекта частично расположены на муниципальной земле Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЦ "Палуба"

Мария Сыропятова

Городские власти планируют принудительно демонтировать два нестационарных торговых объекта на площади перед Центральным рынком. Об этом говорится в распоряжении, подписанном главой Ленинского района Перми 16 февраля 2022 года.

Плановый срок начала работ по документу — 21 февраля 2022 года.

В администрации района пояснили, что речь идёт о двух НТО, каждый площадью до 10 кв. м. Один с вывеской «Дам Деньги» примыкает к зданию на шоссе Космонавтов, 4, а второй по торговле сотовыми телефонами расположен по адресу ул. Попова, 61.

«Оба объекта частично незаконно расположены на муниципальной земле, в связи с чем должны быть демонтированы», — прокомментировали ситуацию чиновники.

Напомним, согласно проекта планировки территории площади Центрального рынка администрация Перми планирует изъять в муниципальную собственность и выкупить земельный участок под зданием «Палуба» (шоссе Космонавтов, 4). Соседний крупный объект на ул. Попова, 61 расположен на муниципальной земле, который в будущем планируется использовать для расширения улично-дорожной сети.

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