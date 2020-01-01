Станислав Швецов переназначен руководителем регисполкома «Единой России» Решение принято на заседании президиума Генерального совета партии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Станислав Швецов утверждён на пост руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия». Кадровое переназначение было обусловлено проведением в регионе отчётно-выборной конференции «Единой России», сообщает пресс-служба краевого отделения партии.

Станислав Швецов с 2012 по 2016 год был руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края. В марте 2017 года назначен заместителем руководителя РИК регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края — начальником отдела партийного строительства. С декабря 2018 года возглавляет региональный исполком.

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