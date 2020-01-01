Станислав Швецов переназначен руководителем регисполкома «Единой России»
Решение принято на заседании президиума Генерального совета партии
Станислав Швецов утверждён на пост руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия». Кадровое переназначение было обусловлено проведением в регионе отчётно-выборной конференции «Единой России», сообщает пресс-служба краевого отделения партии.
Станислав Швецов с 2012 по 2016 год был руководителем регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края. В марте 2017 года назначен заместителем руководителя РИК регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края — начальником отдела партийного строительства. С декабря 2018 года возглавляет региональный исполком.
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