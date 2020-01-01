Инфляция в Пермском крае ускорилась до 9,2% Существенный вклад в увеличение темпа прироста цен внесла динамика тарифов на проезд в городском транспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2022 года годовая инфляция в Пермском крае ускорилась по сравнению с декабрём 2021 года на 0,41 п. п. и составила 9,27%. В ПФО и в России в целом инфляция ускорилась до 9,11 и 8,73% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

На ускорение инфляции в регионе главным образом повлияли увеличение затрат производителей, рост мировых цен, повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте, ослабление рубля.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в январе вырос относительно декабря на 0,57 п. п., до 10,92%. Наибольший вклад в увеличение темпов прироста цен по данной группе товаров внесла динамика цен на овощи. Увеличение затрат тепличных хозяйств, обусловленное ростом цен на электроэнергию и газ привело к увеличению затрат тепличных хозяйств и сказалось на ценах на помидоры и огурцы.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в январе составил 10,7%. Основные причины — ограниченное предложение автомобилей и бытовой электроники при сравнительно высоком спросе на них и рост затрат производителей.

Годовой темп прироста цен на услуги в январе 2022 года вырос относительно предыдущего месяца на 0,66 п. п., до 4,91%. Сказалось увеличение цены проезда в городском транспорте в Перми (на 27%), а также более высокий по сравнению с прошлым годом спрос на отдых за рубежом.

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