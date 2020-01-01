Сергей Данилов Градозащитник собирается судиться из-за новой редакции Правил землепользования и застройки Перми Дениса Галицкого не устроила статья о формировании комиссии по ППЗЗ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе состоявшегося сегодня, 17 февраля, заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки рассматривался вопрос, внесённый министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности края, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143.

Данные изменения связаны с передачей градостроительных функций от администрации Перми краевому правительству и вводятся на переходный период. В их рамках решения Пермской городской думы и краевого правительства должны синхронизироваться. Решение прошло общественные слушания, отметили участники комиссии.

В то же время общественник Денис Галицкий, присутствовавший на заседании комиссии, заявил, что заявленные до слушаний и после них изменения отличаются коренным образом.

«Заявлялось, что все изменения в статье 9 Правил носят технический характер, — подчеркнул активист. — Именно поэтому я, в частности, не пришёл на слушания. На выходе мы получили кардинально переделанную статью 9, о формировании Комиссии. Это первый случай, когда документ полностью меняется в ходе общественных слушаний».

По словам общественника, если сейчас члены комиссии поддержат данное решение, он вынужден будет обжаловать это голосование в суде.

Невзирая на предупреждение Дениса Галицкого, голосование завершилось утверждением нового варианта Правил землепользования и застройки Перми. За проголосовали большинство участников комиссии при двух воздержавшихся.

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