«Единая Россия» предложила развивать меры соцподдержки молодых семей Партия поможет тиражировать лучшие региональные практики в этой сфере Поделиться Поделиться Твитнуть

Повышению эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формированию каталога практик предоставления им социальной помощи было посвящено заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. О работе комиссии сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Анна Кузнецова сообщила, что комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки молодым семьям являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер, это Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и Республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — сообщила она.

При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, её получают, подчеркнула Анна Кузнецова. В среднем по регионам за 2018—2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли воспользоваться мерами поддержки.

По её словам, для решения проблем в этой сфере в первую очередь необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идёт об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Эти инициативы «Единой России» получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей.

По словам замминистра науки Григория Гурова, подобные практики уже есть в ряде регионов, в частности в Волгоградской области и в Башкирии — на базе Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы. Помимо мобильного детсада, на базе вуза открыли центр дополнительного образования, центр семейного образования, а также отдельную группу семейного образования уже для первоклассников, кто ходил в сад ранее.

Замминистра науки подчеркнул, что необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т. д.

«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», — подчеркнул Гуров, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.

Инициативы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи поддерживают и в Минтруде. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остаётся материнский капитал.

«Вместе с «Единой Россией» мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы», — отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

В заключение Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности.

Озвученные на заседании комиссии «Единой России» инициативы будут проработаны с экспертами.

Ирина Ермакова, председатель общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»:

— С каждым днём в Пермском крае создается всё больше семей. По статистике, ежемесячно в Прикамье заключается более 1 тыс. браков.

Начало семейной жизни — это всегда новый этап в жизни супругов, и тут как никогда важна поддержка семьи со стороны государства. Так, в Пермском крае семьи могут воспользоваться программой «Молодая семья», в рамках которой можно получить социальную выплату в размере 30—35% расчётной (средней) стоимости жилья либо в размере 10% расчётной (средней) стоимости жилья. Существенной поддержкой становятся и программы льготной ипотеки для молодых семей.

Отмечу, что все меры поддержки родителей, которые действуют в регионе, предусмотрены в том числе и для молодых семей. Так, например, мы понимаем, что пособие на первого ребёнка в большинстве случаев получают именно молодые семьи. Также это пособия по беременности, компенсации за детский отдых и другое.

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