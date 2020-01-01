В 2022 году РЖД планирует инвестировать в Прикамье 9 млрд рублей Это на 30% больше, чем в прошлом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Пермского участка Свердловской железной дороги составят в 2022 году 9 млрд руб. Это на 30% больше, чем в 2021 году. Наибольший объём вложений планируется в крупные инфраструктурные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В 2022 году ОАО «РЖД» планируется завершить реконструкцию станций Боковая, Углеуральская, Ярино, Шестаки, Пальники, Парма, продолжить проектирование вторых путей на участке Углеуральская — Няр и реконструкцию станции Соликамск-2, а также начать строительство тяговых подстанций Ярино и Няр.

После прохождения государственной и экологической экспертизы проектных решений по Северному железнодорожному обходу Перми планируется приступить к подготовке площадки под строительство. Реализация программы развития Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода через Каму позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объёма грузов на Транссиб и оптимизацию перевозочного процесса.

Кроме того, в 2022 году всеми видами ремонта планируется обновить более 120 км железнодорожного пути.

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