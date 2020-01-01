Синтез образования и производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Студенты Уральского химико-технологического колледжа (УХТК) заняли все призовые места в компетенции «Ремонт технологического оборудования химических производств» на VIII открытом чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края. Золото завоевал Степан Волегов, на втором месте — Данил Чирков, на третьем — Никита Соловьев.

На церемонии закрытия чемпионата подарки призёрам от компании вручил заместитель генерального директора ПАО «Метафракс Кемикалс» по персоналу и социальным вопросам Рашид Шакиров.

В ходе состязаний студенты демонстрировали свои знания и умения в устранении неисправности насосного оборудования, дефектовке шестерёнчатых насосов и эскизировании рабочей детали. В этом году в компетенции появился новый модуль — «Устранение неисправностей арматуры и фланцевых соединений». Три новых рабочих стенда для этого модуля подготовили сотрудники ПАО «Метафракс Кемикалс».

По словам директора УХТК Алексея Назарова, планируется расширение специализированного центра компетенций, на базе которого проводится региональный чемпионат.

«Сейчас наша площадка специализированного центра компетенций рассчитана на три рабочих места, хотим увеличить её до пяти. Согласовали наши планы с краевым министерством образования и науки и нашим социальным партнёром — компанией «Метафракс Кемикалс», — сообщил Алексей Назаров. — В планах также открытие на нашей площадке номинации «Навыки мудрых» в компетенции «Ремонт технологического оборудования химических производств».

Руководитель колледжа пояснил, что расширение площадки центра компетенций позволит проводить здесь не только региональные чемпионаты, но и аттестации в формате демонстрационных экзаменов у будущих ремонтников и аппаратчиков. В этом году к 1 сентября в УХТК также планируется открыть химическую лабораторию на семь рабочих мест для проведения демонстрационных экзаменов по модулю «Лаборант химического анализа».

«Выделены деньги из краевого бюджета на ремонт помещения, «Метафракс» предоставит средства на оснащение лаборатории оборудованием. Огромная благодарность «Метафраксу», без поддержки компании мы бы не смогли реализовать все наши планы», — отметил Алексей Назаров.

Студенты УХТК приняли участие в чемпионате WorldSkills и на других площадках. Учащийся группы «Химическая технология органических веществ» Евгений Снигирев, ставший в прошлом году третьим, на этот раз привёз из Соликамска золото в компетенции «Аппаратчик химических технологий». Лучший аппаратчик региона уже трудится на «Метафраксе» в цехе пентаэритрита.

Педагог колледжа Людмила Паршакова в этом году привезла с чемпионата серебро в компетенции «Лабораторный химический анализ» в категории «Навыки мудрых». Учащийся УХТК Владимир Белозеров соревновался в Березниках в компетенции «Промышленная механика и монтаж» и стал бронзовым призёром.

Победители регионального этапа примут участие в отборочных соревнованиях за право выйти в финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2022.

«Сотрудничество компании и колледжа — пример эффективного партнёрства между работодателем и профессиональным учебным заведением. Мы работаем единой командой. УХТК при подготовке специалистов учитывает реальные требования времени, а «Метафракс», в свою очередь, максимально включён в деятельность колледжа. Это подтверждают и региональные чемпионаты WorldSkills, когда компания помогает в подготовке учебного оборудования и её сотрудники выступают в качестве наставников и экспертов», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян.

В 2022 году компания «Метафракс Кемикалс» планирует вложить в развитие УХТК более 7 млн руб. В частности, 5,3 млн руб. будет направлено на оборудование для вновь создаваемой лаборатории аналитической химии, предусмотрены средства на реализацию программы «Химическая технология неорганических веществ» для студентов третьего и четвёртого курсов специальности «Химическая технология органических веществ», в рамках которой занятия со студентами колледжа проводят преподаватели Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), а также на стипендии и организацию обучающих и конкурсных мероприятий.

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