Мария Сыропятова Для реконструкции площади Центрального рынка будет изъята земля у автовокзала, больницы и ТРК «Семь пятниц» Общая площадь изымаемых участков — 14,6 тыс. кв. метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Реконструкция площади Центрального рынка и прилегающих улиц может потребовать изъятия в муниципальную собственность 14,6 тыс. кв. м частных земельных участков. Об этом говорится в проекте межевания территории, опубликованном на сайте мэрии Перми.

Под резервирование, изъятие и выкуп могут попасть участки под расположенными рядом с рынком зданиями и павильонами. Среди них известная в народе «Палуба» на шоссе Космонавтов, 4, киоски на ул. Пушкина, 104, а также павильоны на ул. Пушкина, 87а, 87б, 87аа и расположенный в одном квартале многоквартирный жилой дом на ул. Попова, 57.

Таким образом, с учётом сноса павильонов на муниципальной земле территория у центрального рынка будет полностью очищена от нестационарной торговли.

Кроме того, под изъятие может попасть часть территории Пермской краевой клинической больницы: в проекте указаны два земельных участка, один площадью 1,7 тыс. кв. м, второй — 20 кв. м. Помимо этого, под изъятие попадает земля в 124 кв. м «под здание судебно-медицинской лаборатории» (земля находится в пределах ограждения ПККБ, в собственности у Пермского края).

Под изъятие также попадают 909 кв. м в пользовании ПКГУП «Автовокзал», а также другая территория (1,1 тыс. кв. м) вдоль ТРК «Семь Пятниц» на ул. Революции, 60/1.

В проекте межевания территории указывается, что земельные участки собираются изъять для расширения улично-дорожной сети. В таких случаях после утверждения проектов межевания и планировки территории мэрия Перми выпускает распоряжение об изъятии.

Ранее собственники неоднократно спорили с мэрией Перми в судах о стоимости выкупа земельных участков и другой недвижимости. Среди них объекты на ул. Крисанова, 12б и 12в, Комсомольском проспекте, 59, павильоны на Комсомольском проспекте, 23 и 25.

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