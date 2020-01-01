Елена Синица Краевой парламент расширил льготную налоговую ставку для малых и средних инвестпроектов Соглашения по инвестпроектам должны быть заключены 1 января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты заксобрания одобрили законопроект, согласно которому крупные предприятия региона смогут рассчитывать на льготные ставки для реализации малых и средних приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), если соглашения по ним заключены до 1 января 2022 года.

Поясняется, что для малых и средних ПИП, вне зависимости от субъекта, который их реализует, сохранятся льготные ставки в 1% и 10%.





Ранее законодатели пересмотрели и объём инвестиций в приоритетные инвестпроекты (ПИП). Теперь к малым инвестпроектам будут относиться инициативы с объёмом вложений от 100 млн до 500 млн руб. (было от 100 млн до 1,5 млрд руб.), к средним — от 500 млн до 1,5 млрд руб. (было от 1,5 млрд до 10 млрд руб.), к крупным — от 1,5 млрд руб. (было от 10 млрд руб.).

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