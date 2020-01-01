Елена Синица В 2021 году в Прикамье зарегистрировано 40,6 тыс. преступлений При этом на улицах число убийств снизилось на 48,1% Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За 2021 год в Пермском крае зарегистрировано 40 594 преступления. Это на 2,3% больше, чем годом ранее (в 2020 году — 39 694). Такие данные привёл начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов на пленарном заседании заксобрания.

Так, за год на 1,7% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (10 467), на 12,9% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (445), на 46,2% — изнасилований (49).





Помимо этого, по словам Щеглова, на 4,7% снизилось число убийств. В то же время на 48,1% реже стали происходить убийства на улицах.





Также по итогам года сократился показатель смертности на дорогах. Число ДТП с погибшими и пострадавшими снизилось на 17,7%. Уменьшилось и количество ДТП с участием детей — на 17,5%. На 25,7% снизилось число аварий, произошедших по вине пьяных водителей.





Кроме этого, за 2021 год зарегистрировано 3819 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них порядка 63,6% выявлено в Перми. К уголовной ответственности за совершение преступлений этой категории привлечено 1,1 тыс. человек.





Говоря о преступности в общественных местах, глава ведомства сообщил, что за год выявили 16 640 человек, совершивших преступления. В их числе 709 несовершеннолетних, 859 учащихся, студентов, 5958 ранее судимых.





При этом отмечается, что 59,1% обвиняемых не имели постоянного источника дохода, 63,4% ранее совершали преступления, 39,2% находились в состоянии алкогольного опьянения.





«На основании представленных сегодня конкретных показателей депутатский корпус может оценить, на каком уровне находится преступность в крае. Мы услышали, какие задачи по охране правопорядка и обеспечению безопасности в крае надо решать в первую очередь. Важно, что сегодня удаётся сохранить оперативную обстановку в регионе стабильной и контролируемой», — сказал председатель краевого парламента Валерий Сухих.

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