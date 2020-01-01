Пермское УФАС заподозрило участников аукциона в картельном сговоре Виновным грозят административные штрафы до 1,5 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Шилов

Пермское УФАС

Пермское УФАС обнаружило признаки картеля на аукционе по поставке оборудования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Торги проводились в апреле 2020 года Институтом развития образования Пермского края. Максимальная цена контракта превышала 3 млн руб.

Как сообщили в надзорном органе, в координации действий на аукционе подозреваются две компании из Санкт-Петербурга — ООО «Дисплей Балтика» и ООО «Софистика».

В ходе торгов ценовое предложение с минимально допустимым снижением было подано от ООО «Софистика», после чего ООО «Дисплей Балтика» отказалось от конкурентной борьбы, уступив победу конкуренту.

Проанализировав ход аукциона, Пермское УФАС установило, что аукционные заявки обоих участников создавались и заполнялись одним лицом.

«Специалисты Пермского УФАС изучили другие эпизоды совместного участия указанных обществ в закупочных процедурах с 2018 по 2022 год. Анализ аукционов показал, что при участии в торгах иных лиц «Дисплей Балтика» и «Софистика» вступали с ними в активную конкурентную борьбу за контракт, существенно снижая цену. При этом друг с другом эти общества не торгуются, что подтверждает вывод о координации действий по подаче заявок на участие в аукционах», — рассказал заместитель руководителя Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.

Он также отметил, что ранее «Дисплей Балтика» и «Софистика» уже привлекались антимонопольной службой за картель на 50 аукционах, проведённых в 2014–2015 годах.

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 21 марта. Виновным грозят административные штрафы до 1,5 млн руб.

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