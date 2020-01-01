В поликлиники Прикамья поступили препараты для амбулаторного лечения больных COVID-19 При выявлении инфекции лекарства выдают пациентам бесплатно Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В поликлиники края поступила партия лекарств, предназначенных для бесплатной выдачи пациентам, проходящим лечение от COVID-19 амбулаторно. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Деньги на закупку медикаментов в размере 340 млн руб. были направлены из резервного фонда регионального правительства.

В поликлиники уже поступили «Гриппферон», «Будесонид», «Дабигатрана этексилат», «Фавипиравир», «Умифеновир». В ближайшее время поставки этих и других лекарственных средств продолжатся.

В минздраве напомнили, что назначение препаратов осуществляет только медработник поликлиники с учётом медицинских показаний и состояния пациента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.