Объём ипотечного кредитования в Пермском крае вырос на 20% В 2021 году он превысил 93 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году в Пермском крае было выдано около 43 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Общая сумма ИЖК превысила 93 млрд руб. По сравнению с позапрошлым годом число ипотечных договоров выросло на 5%. Объём выдачи ипотеки увеличился на 20%. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

На долю ИЖК приходится почти 25% всего объёма розничного кредитования в регионе.

На 1 января 2022 года ипотечный портфель банков в Прикамье превысил 193 млрд руб., что на 23% больше, чем на начало 2021 года. Доля просрочки в общем объёме задолженности ипотечных заёмщиков снизилась на 0,4 п. п. и составила 0,6%.

Средний кредит на покупку жилья, который пермяки брали в банках, составил 2,2 млн руб. (+15% по сравнению с 2020 годом). Средний срок ипотеки — 21 год (18 лет в 2020 году). Средневзвешенная ставка по ИЖК в регионе — 7,9% (7,5% в 2020 году).

«Несмотря на изменение ценовых условий вслед за повышением ключевой ставки Банком России, спрос на ипотеку в Прикамье сохранялся в течение всего прошлого года, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — С июля по сентябрь наблюдалось снижение прироста объёмов ипотечного кредитования (после изменений условий госпрограммы льготного кредитования по ставке 6,5% годовых). С октября прирост возобновился и по итогам декабря достиг максимума».

Как сказал Моночков, потребители стремились оформить ипотеку, ожидая повышения ставок на ипотечном рынке в новом году.

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