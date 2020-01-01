Под тяжестью снега в Нытве обрушилась крыша магазина Никто не пострадал Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В городе Нытва Пермского края под тяжестью снега обрушилась крыша магазина. К счастью, никто не пострадал. Об инциденте, произошедшем 11 февраля сообщает ВЕТТА со ссылкой на администрацию Нытвенского городского округа.

В результате ЧП собственнику помещения причинён значительный материальный ущерб.

В администрации Нытвенского округа призвали собственников жилых помещений, руководителей предприятий и организаций своевременно убирать снег с крыш жилых и производственных зданий, навесов, балконов и иных сооружений.

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