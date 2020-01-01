«Азот» готовится к выставке «Индустриальный пейзаж» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» принял участие в первом заседании жюри масштабного выставочного конкурса «Индустриальный пейзаж», посвящённого 90-летию города и предприятия. Конкурс «Азот» проводит совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. И. Ф. Коновалова, в рамках проекта «90 — время роста».

Работы на конкурс представили девять художников — членов Союза художников России: Жанна Заграбова, Елена Шарецкая, Василий Аникеев, Юрий Устинов, Александр Садыков, Екатерина Найденова, Виктор Петров, Марина Фотеева, Алексей Харитонов.

Идеями своих картин участники конкурса вдохновились во время «цифрового» пленэра, побывав на промышленной площадке завода. Работы выполнены в различных техниках: живопись, акварель, графика и т. д.

Екатерина Найденова, заведующая художественной галереей Березниковского историко-художественного музея им. И. Ф. Коновалова:

— Всего представлено на суд жюри 34 работы. Я очень довольна тем, что получилось в итоге. Профессиональные художники и отработали на высоком профессиональном уровне. На мой взгляд, каждый отразил собственную душу в этих работах, своё отношение к индустрии. И это так важно на самом деле, потому что такие темы — большая редкость. Нам удалось раскрыть потенциал каждого художника.

В ходе заседания жюри были выбраны художественные работы для организации выставки проекта «90 — время роста». Выставка пройдет в городском музее, а также в выставочном пространстве музея «Азот». В экспозиции выставки будут также представлены индустриальные пейзажи, созданные художниками и графиками в 30-е годы ХХ века и в более поздний период, и отражающие этапы строительства и развития химкомбината. Эти работы хранятся сегодня в фондах БИХМ, а также в фондах музея филиала «Азот».

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— Выбрать лучшие работы непросто, все картины, несомненно, достойный вклад в историческое и культурное наследие и города и завода. Следующим этапом работы нашего жюри станет определение имён победителей конкурса «Индустриальный пейзаж». Авторов лучших работ мы объявим на открытии выставки в городском музее.

В преддверии масштабной выставки конкурсного проекта «Индустриальный пейзаж» Березниковский городской музей открывает экспозицию «Березники индустриальные. Фридрих Лехт». Экспозиция выставки посвящена 90-летию Березников и ровесника города — Березниковского химического комбината. Зрители увидят знаковые индустриальные пейзажи Фридриха Лехта, посвящённые рождению «гиганта химии на Каме». Выставка начнёт свою работу в арт-объекте «Березники» на Советской площади 18 февраля.

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