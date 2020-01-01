В Перми сборная России по баскетболу проведёт матч с командой Нидерландов Игра состоится в рамках отборочного этапа Кубка мира Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В пермском УДС «Молот» 24 февраля состоится отборочный матч Кубка мира между сборными России и Нидерландов. Игра начнётся в 19:30.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию, решение о проведении в Перми статусного матча квалификации к Кубку мира принято после успешной организации в 2021 году матчей отборочного тура Евробаскета. Тогда на паркете УДС «Молот» сыграли сборные команды России, Эстонии, Северной Македонии и Италии.

В текущем году национальная сборная России выступает в группе Н, в которую также вошли команды Исландии, Италии и Нидерландов.

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