Мария Сыропятова Жалоба на итоги конкурса по реконструкции сквера на Вышке-2 признана необоснованной Заявитель пропустил срок обжалования положений конкурсной документации Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Аверкова

В Пермском УФАС признали необоснованной жалобу на итоги конкурса по реконструкции сквера на ул. Гашкова, 20. В решении антимонопольного ведомства сказано, что заявитель ООО «Дорожно-строительное управление №812» пропустил срок обжалования положений конкурсной документации, а также не представил на конкурс документы, подтверждающие соответствие квалификации согласно критериям конкурсной документации.

Напомним, победителем конкурса была объявлена пермская компания ООО «Виал Групп». Всего бюджет Перми должен будет заплатить за работы 35,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, в сквере на ул. Гашкова, 20 должны быть обустроены зоны отдыха и аттракционов, экстрим-парк, «тихая», детская и спортивная площадки.

Проект предусматривает прокладку пешеходных дорожек с асфальтобетонными и плиточными покрытиями, оборудование автостоянки, установку наружного освещения, малых архитектурных форм, скамеек и создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

В документации указывается на необходимость ремонта газона, а также сохранения зелёных насаждений наряду с вырубкой деревьев и кустарников.

Общая площадь участка — 9,4 тыс. кв. м, из которых озеленение занимает 5 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены по проекту ООО «Центр регионального развития инноваций и управления».

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