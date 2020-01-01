Пермский край подал заявку на получение 15 млрд руб. для модернизации электротранспорта Средства позволят приобрести 50 новых низкопольных трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермский край направил заявку на участие в федеральной программе по модернизации электротранспорта. Власти Прикамья запросили 15 млрд руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Сумма пойдёт на покупку 50 новых низкопольных трамваев, ремонт 50,6 км трамвайных путей на улицах Мира, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Дзержинского, Чернышевского, Белинского, бульваре Гагарина. Также планируется реконструировать депо «Балатово» и обновить 10 тяговых подстанций.

Концессионное соглашение с одним из федеральных операторов, имеющим опыт реализации проектов в данной сфере, Пермский край планирует заключить в 2022 году.

Возврат инвестиций будет осуществляться за счёт средств бюджетов Перми и Пермского края.

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