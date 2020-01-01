За сутки COVID-19 выявлен в 34 территориях Пермского края
Более 3,1 тыс. случаев зарегистрировано в Перми
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки больные коронавирусом (всего 5199 человек) выявлены в 34 территориях Пермского края.
Больше всего заболевших в Перми — 3186. На втором месте Чернушинский городской округ — 316 человек, на третьем Краснокамский округ — 276.
В Верещагинском округе коронавирус выявлен у 113 местных жителей, в Пермском муниципальном районе — у 107. В Октябрьском и Осинском городских округах инфицированы по 102 человека.
Меньше всего заболевших — по одному пациенту — выявлено в Губахе, Кизеле, Добрянском и Кишертском округах.
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